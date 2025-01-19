Manchester United'ın kötü gidişatı sürüyor: 3 gollü mağlubiyet
Manchester United, Premier Lig'de sahasında Brighton'a 3-1 mağlup oldu. Kırmızı Şeytanlar, Ruben Amorim yönetiminde çıktığı 11. maçta altıncı mağlubiyetini yaşadı.
Manchester United, Premier Lig'in 22. haftasında Old Trafford'da Brighton ile karşı karşıya geldi.
Brighton, 5. dakikada Minteh'in golüyle öne geçerken, ev sahibinde Bruno Fernandes 23. dakikada kaydettiği penaltı golüyle skora denge sağladı.
Konuk ekip ikinci yarıda Mitoma (60) ve Rutter'in (76) kaydettiği gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı .
Bu sonuçla birlikte Brighton puanını 34'e yükseltirken, Manchester United ise 26 puanda bulundu.
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