Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes Fenerbahçe maçında yok
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. İngiliz ekibinin yıldızı runo Fernandes gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştüğü için İstanbul'da sahada olamayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Porto ile 3-3 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 32. dakikasında ilk, 81. dakikasında ise ikinci sarı kart gören Bruno Fernandes, kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve cezalı duruma düştü.
Bir sonraki Avrupa maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak İngiliz ekibinde Bruno Fernandes gördüğü kırmızı kart nedeniyle İstanbul'da sahaya çıkamayacak.
MAÇ NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Manchester United, 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Uefa Avrupa Ligi
- Futbol
- Fenerbahçe