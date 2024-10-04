Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes Fenerbahçe maçında yok

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Porto ile 3-3 berabere kaldı.



Karşılaşmanın 32. dakikasında ilk, 81. dakikasında ise ikinci sarı kart gören Bruno Fernandes, kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve cezalı duruma düştü.



Bir sonraki Avrupa maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak İngiliz ekibinde Bruno Fernandes gördüğü kırmızı kart nedeniyle İstanbul'da sahaya çıkamayacak.



MAÇ NE ZAMAN?



Fenerbahçe ile Manchester United, 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

