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Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes Fenerbahçe maçında yok

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. İngiliz ekibinin yıldızı runo Fernandes gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştüğü için İstanbul'da sahada olamayacak.

Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes Fenerbahçe maçında yok

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Porto ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında ilk, 81. dakikasında ise ikinci sarı kart gören Bruno Fernandes, kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve cezalı duruma düştü.

Bir sonraki Avrupa maçında ile karşılaşacak İngiliz ekibinde Bruno Fernandes gördüğü kırmızı kart nedeniyle İstanbul'da sahaya çıkamayacak.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Manchester United, 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes Fenerbahçe maçında yok - 1
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