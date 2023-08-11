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Manchester United'ın yıldızı Eric Bailly Beşiktaş için geliyor: Anlaşma ayrıntıları belli oldu

Beşiktaş Manchester United'dan Eric Bailly'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar ile anlaşmaya varan 29 yaşındaki stoper, İngiliz ekibi ile sözleşmesini feshetmek için görüşüyor.

Manchester United'ın yıldızı Eric Bailly Beşiktaş için geliyor: Anlaşma ayrıntıları belli oldu

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, Eric Bailly transferinde sona yaklaştı.

'dan ayrılma aşamasına gelen Fildişi Sahilli oyuncu, kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmeye hazırlanıyor.

3 YILLIK İMZA

Yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya varan Beşiktaş, İngiltere'den gelecek haberi bekliyor.

Bailly, Manchester United ile kontratını feshetmesinin ardından sağlık İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek.

YILLIK 2.2 MİLYON EURO ÜCRET

Bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah-beyazlılar, Fildişi Sahilli stopere yıllık 2.2 milyon euro ücret verecek.

2016'da 38 milyon euro karşılığında Villareal'den Manchester United'a transfer olan Bailly, İngiliz ekibinde 113 maça çıktı. Geçen sezon kiralık olarak Marsilya'da forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, Fildişi Sahili milli takımında 38 kez görev yaptı.

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