Manchester Unitedlı Altay Bayındır'dan Galatasaray maçlarının atmosferine övgü

Manchester United TV'ye açıklamalarda bulunan milli oyuncu Altay Bayındır, Türkiye'deki derbi atmosferiyle ilgili "Galatasaray karşılaşmaları, oynadığım en büyük derbilerdi. Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmalar da büyük maçlardı ama Galatasaray derbileri daha farklıydı ve o maçların atmosferini çok seviyordum." değerlendirmesinde bulundu.

"PENALTI KURTARINCA BENDEN İYİSİ YOKTU"



Futbola ilk başladığında kalecilik yapmadığını aktaran Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben her zaman forvet olurdum. İlk oynadığım pozisyon ise defanstı, sonra forvet oynadım. İlk kulübüm olan Bursaspor'da oynuyordum. O zaman defans oyuncusuydum. Bir gün kaleci antrenmana gelemeyince antrenörümüz bana 'Altay sen uzunsun, kaleye git ama keyif yapacak zaman yok' dedi. Ben defansta veya forvette oynamak istiyordum ama 'tamam deneyelim' dedim. Kaleye geçtim ve çok iyi hissettim. Kaledeyken topa doğru atlıyordum ve herkes bana 'yapabilirsin' diye bağırıyordu. Penaltı kurtarınca benden iyisi yoktu."



Kalecilerin farklı forma giymesinin dikkatini çektiğini belirten milli kaleci, "Eskiden her maçı izliyordum. Bütün oyuncular aynı ama kaleci farklı forma giyiyordu. Bu da çok hoşuma gitmişti." ifadelerini kullandı.



Kaleciliği seçmeden önce annesine danıştığını dile getiren Altay, "Annem mutfaktaydı, ona 'Şu anki pozisyonum hakkında ne düşünüyorsun? Forvet oynayabilirim veya kaleye geçebilirim' dedim. Annem de uzun olduğum için kaleci olmam gerektiğini söyledi." değerlendirmesinde bulundu.



Altay, kendisine destek veren annesine de mesaj göndererek, "Annem, her şey için teşekkür ederim. Kalede olmayı çok seviyorum. Konumumu seviyorum. Kaleci olmak farklı ve zor olsa da topu yakalamak çok güzel bir duygu." diye konuştu.