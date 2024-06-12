Manchester United'tan Erik ten Hag kararı

İngiltere Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag'ın geleceğiyle ilgili kararını verdi.
The Athletic'in haberine göre, Manchester ekibinde idarecilerin sezon sonu değerlendirmesinin ardıdnan Erik ten Hag'ın takımın başında yer almasına karar verdiği öne sürüldü.
Hollandalı çalıştırıcıyla yakın zamanda yeni sözleşme için görüşmelerin başlayacağı kaydedildi.
Geçtiğimiz sezonu Premier Lig'de 60 puanla 8. sırada tamamlayan Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etmişti.
Manchester United, F.A. Cup finalinde Manchester City'i 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.
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