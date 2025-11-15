Manisa Basket, deplasmanda Karşıyaka'yı devirdi

15.11.2025 20:10

Anadolu Ajansı

AA

Basketbol Süper Ligi'nde Glint Manisa Basket, deplasmanda Karşıyaka'yı 80-69 yendi.

 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Glint Manisa Basket, deplasmanda Karşıyaka'yı 80-69 mağlup etti. 

 

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu

Karşıyaka: Chiozza, Egemen Güven 6, Manning 19, Ege Özçelik 2, Alston 12, Young 10, Sokolowski 12, Serkan Menteşe 3, Gordic 4, Mert Celep 1

Glint Manisa Basket: Smith 20, Yiğit Onan 4, Mintz 20, Johnson 8, Pereira 4, Buğra Çal, Zemaitis 9, Mobley 13, Altan Çamoğlu 2

1. Periyot: 20-21

Devre: 36-45

3. Periyot: 50-60

