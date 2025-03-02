Manisa Basket düze çıktı

Aliağa Petkimspor'u milli ara öncesi yendikten sonra kritik maçta Mersin Spor engelini de aşarak bu sezon ilk kez 2'de 2 yapan Manisa ekibi, son 4 maçta 3 galibiyet aldı.

Hafta içinde Saben Lee'yi Olimpiakos'a satıp, Pickett ile de yollarını ayırmasına rağmen kazanmayı başaran Manisa Basket, 19 maçta 6 galibiyete ulaştı.

Manisa, düşme hattındaki Yalovaspor'a bitime 11 hafta kala 2 galibiyet fark attı.