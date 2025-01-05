Manisa Basket salladı yıkamadı

Galatasaray bu galibiyetle üst üste 8'inci kez parkeden galip ayrıldı.



Ligde 13 maçta 3 galibiyette kalıp seri yakalayarak alt sıralardan uzaklaşma fırsatını tepen Manisa ekibi hafta içinde çarşamba günü Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki ilk sınavda Alman ekibi Niners Chemnitz'i avantaj elde etmek için konuk edecek.







