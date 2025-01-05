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Manisa Basket salladı yıkamadı

Basketbol Süper Ligi'nde son ayların formda takımı Galatasaray'a İstanbul deplasmanında konuk olan Manisa Basket, baştan sona çekişmeli geçip normal süresi 99-99 biten maçı uzatmada 115-105 kaybetti.

Manisa Basket salladı yıkamadı

Galatasaray bu galibiyetle üst üste 8'inci kez parkeden galip ayrıldı.

Ligde 13 maçta 3 galibiyette kalıp seri yakalayarak alt sıralardan uzaklaşma fırsatını tepen ekibi hafta içinde çarşamba günü Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki ilk sınavda Alman ekibi Niners Chemnitz'i avantaj elde etmek için konuk edecek.



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