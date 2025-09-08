Manisa Basket'ten pota altına takviye
Basketbol Süper Ligi'nde sezonun başlamasına kısa süre kala Manisa Basket'ten transfer atağı geldi.
Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Manisa Basket, NCAA çıkışlı ABD'li uzun Adam Hamilton'u kadrosuna kattı.
NCAA ekiplerinden Lamar Üniversitesi'nden mezun olan 24 yaşında, 2.06 boyundaki pivotla gelecek planları doğrultusunda uzun süreli bir sözleşme imzalandığı açıklandı.
