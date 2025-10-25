Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Manisa BB - Merkezefendi parkeye çıkıyor. Merkezefendi zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Peki Manisa BB - Merkezefendi basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



MANİSA BB - MERKEZEFENDİ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?



Basketbol Süper Lig’inde Manisa BB - Merkezefendi mücadelesi için nefesler tutuldu.Manisa'da, Muradiye Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (25 Ekim) saat 20.30’da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.





