Manisa BB - Merkezefendi basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Basketbol Süper Lig’nde heyecan Manisa BB - Merkezefendi mücadelesiyle devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Basketbol tutkunları için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Manisa BB - Merkezefendi parkeye çıkıyor. Merkezefendi zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Peki Manisa BB - Merkezefendi basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
MANİSA BB - MERKEZEFENDİ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?
Basketbol Süper Lig’inde Manisa BB - Merkezefendi mücadelesi için nefesler tutuldu.Manisa'da, Muradiye Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (25 Ekim) saat 20.30’da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.