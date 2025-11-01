Manisa FK - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Manisa FK - Amedspor karşı karşıya geliyor. Amedspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Manisa FK - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



MANİSA FK - AMEDSPOR MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1.Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Manisa FK - Amedspor kozlarını paylaşıyor. Manisa'da, Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 13:30’da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



