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Manisa FK, Boluspor'a konuk oluyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında deplasmanda yarın Boluspor’a konuk olacak.

Manisa FK, Boluspor'a konuk oluyor

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Trendyol 1. Lig'in 16. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek.

Yarın Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak mücadele saat 14.00’te başlayacak. Siyah-beyazlılar, Bolu deplasmanından galibiyetle dönerek haftayı 3 puanla tamamlamak istiyor.

Manisa Futbol Kulübü ile Boluspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Karşılaşmada Ömer Tolga Güldibi yardımcılıklarını Samet Özkul ve Buğra Can Semercioğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Volkan Aydın.

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