Manisa FK devamını getiremedi

Müsabakanın 42'nci dakikasında Cissokho'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Manisa FK, puan için 84'üncü dakikaya kadar dirense de Mustafa Yumlu'nun golüne engel olamadı.

Manisa FK teknik direktörü Taner Taşkın, maçın büyük bölümünü 10 kişi götürdüklerini ifade ederek, "Buraya puan veya puanlar almak için gelmiştik. Erzurumspor maça baskılı başladı ama ilk 10 dakikadan sonra bu baskıyı kırıp istediğimiz oyunu sergilemeye başladık. Topu yere indirdik ve ataklar bulduk. Hesapta olmayan bir kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldık. Kırmızı kart bütün oyun planımızı bozdu. Eksik oynamanın verdiği dezavantajı yaşadık ama golün geldiği dakikaya kadar savunma anlamında güzel mücadele ettik. Önümüzde Keçiörengücü maçı var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Ligde daha oynanmamış 7 maçımız var. Şu an düşme potasındayız ama buradan çıkabilecek güce sahibiz" diye konuştu.