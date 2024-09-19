Manisa FK evindeki ilk galibiyeti alabilmek için sahaya çıkacak

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 6. hafta mücadelesinde 20 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor’u konuk edecek.

Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenmanla devam ederken, -3 puanla ligin sonunda bulunan Yeni Malatyaspor’u yenerek hem 3 puanın sahibi olmak hem de kendi evindeki ilk galibiyeti almak istiyor.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda 20 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'da oynanacak karşılaşmayı Burak Olcar, Hüseyin Aylak ve Yusuf Susuz hakem üçlüsü yönetecek.

Karşılamanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Manisa FK kendi evinde ligin 2. haftasında Sakaryaspor ile 2-2, 4. hafta Adanaspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmanın 2’sini kazanırken birinden de sahadan mağlup ayrıldı.

Manisa FK 8 puanla 6. sırada bulunurken, Yeni Malatyaspor ise oynadığı 4 maçta 4 mağlubiyet alarak aldığı puan silme cezası nedeniyle -3 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

Yeni Malatyaspor ligde puanla tanışamayan ve gol atamayan tek takım olarak dikkat çekiyor.