Manisa FK, Sertan Taşqın ve Muhammet Ensar Akgün'ü transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Turan Tovuz takımında forma giyen 26 yaşındaki Taşqın ile 1,5 yıllık, 23 yaşındaki Ensar Akgün ile de 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşqın, "Manisa Futbol Kulübü’nde olduğum için mutluyum. Burada güzel işlere imza atmak istiyorum. Bunun için çok çalışacağım." dedi.



Sertan Taşqın'a başarı dileklerini ileten Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan, "Sertan Taşqın, Azerbaycan Premier Lig’inin dikkat çeken oyuncularından biri. Azerbaycan Milli Takımı’nın da formasını terletmiş bir isim. Yeteneklerine güveniyoruz. Burada kendini geliştirerek iyi yerlere gelecektir. Hem kendisine hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.



Ensar Akgün de Manisa FK forması giyeceği için heyecan duyduğunu dile getirerek, "Somaspor ile Manisa’da çok güzel işlere imza attık. Şimdi hedeflerim ve kariyerim açısından çok doğru bir yer olan Manisa Futbol Kulübü’ne geldim. Bunun için çok heyecanlıyım ve mutluyum. Çok çalışıp bir an önce siyah-beyazlı formayı giymek istiyorum." ifadelerini kullandı.



