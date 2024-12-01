Manisa FK toparlanamadı

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, Diyarbakır deplasmanında istemedikleri bir gol yediklerini belirterek, "Maçın ilk devresinde istediğimiz oyun kurgusunu gerçekleştiremedik. İkinci devre iyi reaksiyon gösterdik. Çok doğru pozisyon alamadığımız noktada gol yedik. 3-1 den sonra iyi oynadık. Pozisyonları değerlendiremedik. Çok pozisyona girip değerlendirememek oyunu farklı sonuçlara götürüyor. Basit gol yiyince oyunu lehimize geliştiremiyoruz. Rakibimizin güzel bir stadı var ancak zemini iyi değil" dedi.