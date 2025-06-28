Manisa FK yeni sezon hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Takım antrenman öncesi, ‘Manisa seni asla unutmayacak’ yazılı pankart açarak geçtiğimiz günlerde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i andı.

Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan sezonun ilk antrenmanında oyuncular koşu ve topla dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.



"YENİDEN PIRIL PIRIL, GENÇ BİR TAKIM YAPACAĞIZ"



Teknik Direktör Taner Taşkın da yeni sezon öncesi yapılan ilk idmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taşkın, "Geçtiğimiz sezon ligin son 10 haftasında olağanüstü mücadele eden, takımın ligde kalması için son ana kadar savaşan bütün oyuncularıma çok teşekkür ederim. Bizim gözümüzde hepsi kahraman. Yeni sezonla ilgili de sezona başlamamız biraz nahoş oldu. Hem Manisa’nın hem Türkiye’nin çok sevdiği, çalışkanlığıyla, samimiyetiyle ön planda olan Ferdi Zeyrek başkanımızı kaybettik. Bunun üzüntüsüyle ilk etapta biz de takım olarak, hocalar olarak hiçbir şekilde bir transfer çalışmasında bulunamadık. Çünkü bizim de enerjimiz düştü. Şimdi kendimizi yeni yeni toparlamaya başlıyoruz" diye konuştu.