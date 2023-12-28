Manisa FK yeni teknik patronu Mustafa Dalcı'yı açıkladı

Deneyimli teknik adam için Fikri Bayrıl Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine Başkan Mevlüt Aktan katıldı.

50 yaşındaki Mustafa Dalcı törende, "Projeleri ve hedefleri olan bir camiaya geldiğim için mutluyum. Akademisinden A takımına kadar örnek bir yapılanma var. Manisa Futbol Kulübü’nün başarısı için çok çalışacağız. İkinci yarının başlamasıyla birlikte takımımızı hak ettiği yere taşıyacağız. Hedefimiz Süper Lig olacak." ifadelerini kullandı.



BAŞKAN AKTAN: SÜPER LİG HEDEFİNDEN SAPMA YOK



Mustafa Dalcı’ya görevinde başarılar dileyen Başkan Mevlüt Aktan ise, "Onu takımımızın başında görmek bizleri mutlu edecek. Ligin ikinci yarısında çok daha güçlü bir Manisa Futbol Kulübü izlettireceğiz. Devre arası transfer döneminde kadromuza katacağımız isimlerle de bunu göstereceğiz. İnanıyorum ki ligin ikinci yarısında çok daha güzel işler yapacağız. Bunun için çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Hedefimiz Süper Lig. Hedefimizde en ufak bir sapma yok. Tüm taraftarlarımız ve Manisalı futbolseverleri bu noktada takımımıza destek olmaya davet ediyorum. Sezon sonunda takımımızı Süper Lig’de göreceğimize inanıyoruz." dedi.