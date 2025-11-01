Manisa FK'da hedef galibiyet

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Melih Aldemir'in yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Manisa FK'da geçen hafta Sarıyer deplasmanında kırmızı kart gören Fransız golcü Lois Diony, mücadelede forma giyemeyecek.

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz üst sıralarda yer alıyor. Her iki takım için de kritik bir maç olacak. Biz kendi işimize odaklanıp 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz" dedi.