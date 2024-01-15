NTV.COM.TR’ye geri dön

Manisa FK’da kupa mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Trabzonspor ile oynayacak Manisa FK'da kupa mesaisi başladı.

Manisa FK’da kupa mesaisi başladı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda perşembe günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri’nde, Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Kocaelispor maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

Siyah-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Haberler
  • Spor
  • Spor&Skor
  • Ntv Spor

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;