Manisa FK’li iki oyuncuya milli davet

Ümit Millî Takımının 10 Ekim Cuma günü Sakarya'da Litvanya ve 14 Ekim Salı günü Budapeşte'de Macaristan ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroya Manisa FK’li milli futbolcular Ayberk Karapo ve Ada İbik de davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 6 Ekim Pazartesi günü saat 15.00'te toplanacak.

Ümit Millî Takımının Litvanya ile Sakarya'da oynayacağı karşılaşma Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Ay-Yıldızlılar, Macaristan ile Budapeşte'de TSİ 19.00'da MTK Stadium'da karşılaşacak.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.