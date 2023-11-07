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Manuel Neuer: Icardi'yi durdurmak için çaba sarf edeceğiz

Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin korkusuz ve çok cesur bir oyuncu olduğunu söyledi.Neuer, "Savunmamız onu durdurmak için çaba sarf edecek. Beni bekleyenin ne olduğunun farkındayım." diye konuştu.

Manuel Neuer: Icardi'yi durdurmak için çaba sarf edeceğiz

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Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, Galatasaray ile yarın oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Allianz Arena'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Mauro Icardi'ye övgülerde bulundu.

Tecrübeli kaleci, "Hepimiz Icardi'nin süper bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Çok hızlı çıkışları var. Aynı zamanda duygusal da bir oyuncu. Korkusuz ve cesur bir oyuncu. Bunu penaltı kullanışında gördük." dedi.

"BENİ BEKLEYENİN FARKINDAYIM"

Neuer, Icardi'nin güçlü bir forvet oyuncusu olduğunu vurgulayarak, "Savunmamız onu durdurmak için çaba sarf edecek. Beni bekleyenin ne olduğunun farkındayım." diye konuştu.

Alman kaleci, uzun bir süre sonra tekrar sahalara dönecek olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Uzun süren sakatlık dönemim sonrası şampiyonlar ligi maçıyla çim sahalara dönecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Yarın dolu bir stadyumda Galatasaray gibi bir rakiple karşılaşacağımız için de ayrıca mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Manuel Neuer: Icardi'yi durdurmak için çaba sarf edeceğiz - 1
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