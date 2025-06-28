Maradona'nın maçını yöneten Türk hakem ilk kez anlattı: "Maç bu nedenle geç başladı"

1992-1993 sezonunda Sevilla'ya transfer olan futbol efsanesi Diego Ardando Maradona, 2 Mart 1993 tarihinde Galatasaray ile yapacakları hazırlık maçı için İstanbul'a gelmişti.

İnönü Stadı'nda binlerce taraftarın izlediği ve 1-1 berabere tamamlanan karşılaşma, Maradona'nın Türkiye'de forma giydiği tek maç olarak tarihe geçmişti.

Futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak kabul edilen Arjantinli Maradona'nın, Galatasaray'a karşı oynadığı hazırlık maçında yardımcı hakemlik yapan Elazığlı Nurettin Dehmen ise yıllar sonra o unutulmaz maçın perde arkasını anlattı.

Maradona ile fotoğrafları bulunan Dehmen, "Maradona ile aynı sahayı paylaşmak, aynı havayı solumak bizler için çok önemliydi" dedi.



"ÜÇ TÜRK HAKEMİNDEN BİRİ OLMA ŞANSINI ELDE ETTİM"



Futbol kariyerinde hakemlikten gözlemciliğe, eğitimcilikten yorumculuğa kadar birçok görevde bulunan Nurettin Dehmen (67), "Çok uzun yıllar Türkiye liglerinde futbol hakemliği, futbol gözlemciliği, hakem gözlemciliği, hakem eğitimciliği yaptım. Yaklaşık 5 senedir de çeşitli televizyon kanallarında oyun kurallarıyla ilgili veya hakemlerle ilgili yorumlarda bulunuyorum. Geçmiş dönemlerde hakemliğimin yanı sıra çok özel günler de yaşadım. 1993 yılında Maradonalı Sevilla, İstanbul'da Galatasaray ile bir müsabaka oynamaya geldi. O müsabakada görev yapan, Maradona'nın maçını yöneten üç Türk hakeminden biri olma şansını elde ettim. O müsabaka benim için ve hakem arkadaşlarım için çok önemliydi. Sabri Çelik ve Adem Serezli ile birlikte yönettik" diye konuştu.