Maradona’nın ölümünde yeni ayrıntı: Doktorlar uyarı işaretlerini kaçırdı

Futbol efsanesi Diego Maradona ’nın ölümünde, sağlık ekibinin ihmalle suçlandığı davada konuşan nefrolog Hernan Trimarchi, 1986 Dünya Kupası şampiyonu futbolcunun kronik böbrek hastalığı bulunduğunu belirtti.

Maradona, beynindeki pıhtı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından nekahat dönemindeyken, 25 Kasım 2020’de Buenos Aires yakınlarındaki Tigre’de kiralanan bir evde 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

Otopsiye göre Maradona’nın ölüm nedeni kalp yetmezliği ve akciğerlerde sıvı birikmesine yol açan akut pulmoner ödemdi.

Maradona’nın özel doktoru, psikiyatristi ve hemşirelerin de aralarında bulunduğu yedi sağlık çalışanı, futbolcuya son derece yetersiz bakım sağlamakla suçlanıyor.

Davada ayrıca Maradona’nın bir sağlık kuruluşu yerine özel bir evde iyileşme sürecini geçirmesine izin verilmesinin hayatını tehlikeye atıp atmadığı da araştırılıyor.

“HER GÜN TAKİP EDİLMELİYDİ”

Mahkemede ifade veren Trimarchi, Maradona’nın böbreklerinin normalden ağır olduğunu ve obezite, kokain kullanımı ile yüksek tansiyon geçmişiyle bağlantılı lezyonlar bulunduğunu söyledi.

Uzman, Maradona’nın en azından her gün doktor kontrolünden geçirilmesi, günlük hemşirelik hizmeti alması, kan tahlillerinin yapılması ve hayati bulgularının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Trimarchi ayrıca Maradona’nın ameliyat sonrası evde geçirdiği yaklaşık iki haftalık dönemde herhangi bir kan testi yapıldığına dair kayıt bulunmadığını söyledi.

Maradona’nın vücudundaki belirgin şişlik ve yüksek tansiyonun da sağlık ekibi açısından alarm işareti olması gerektiğini ifade etti.

Mahkemeye nisan ayında sunulan görüntülerde, Maradona’nın ölümünden önce ödem nedeniyle karnının ciddi şekilde şiştiği görülmüştü. Otopsi bulguları da Maradona’nın ölümünden önce saatler boyunca ağır rahatsızlık yaşadığını ortaya koymuştu.

Trimarchi, mahkemede Maradona’nın doktorlarının kritik uyarı işaretlerini gözden kaçırdığını söyleyen üçüncü uzman oldu.

Suçlamaları reddeden yedi sanık, mahkum edilmeleri halinde 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Davanın en az eylül ayına kadar sürmesi bekleniyor.