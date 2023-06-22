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Maradona'nın "Tanrı'nın eli" golünün üzerinden 37 yıl geçti

Maradona'nın "Tanrı'nın eli" olarak tanımladığı, 1986 Meksika Dünya Kupası'nda İngiltere'ye attığı golün üzerinden bugün tam 37 yıl geçti.

Maradona'nın "Tanrı'nın eli" golünün üzerinden 37 yıl geçti
Arjantinli efsane oyuncu Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı aynı maçta attığı iki gol, futbol tarihinin en çok konuşulanları arasına girdi.

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1986 Meksika Dünya Kupası'nda İngiltere'ye 51. dakikada eliyle gol atan ve takımına beraberliği getiren Maradona, 4 dakika sonra da "Yüzyılın golü" olarak nitelenen, İngiliz takımını sıraya dizerek bir gol daha atarak takımına 2-1'lik galibiyetle final kapısını açmıştı.

Finalde Federal Almanya'yı 3-2 yenen Arjantin, kupaya uzanmıştı.

Arjantinli yıldız, 2020 yılının Kasım ayında hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz Kasım ayında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ise Messi'li Arjantin, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı kaldırmayı başarmıştı.

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