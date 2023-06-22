Maradona'nın "Tanrı'nın eli" golünün üzerinden 37 yıl geçti

1986 Meksika Dünya Kupası'nda İngiltere'ye 51. dakikada eliyle gol atan ve takımına beraberliği getiren Maradona, 4 dakika sonra da "Yüzyılın golü" olarak nitelenen, İngiliz takımını sıraya dizerek bir gol daha atarak takımına 2-1'lik galibiyetle final kapısını açmıştı.



Finalde Federal Almanya'yı 3-2 yenen Arjantin, kupaya uzanmıştı.



Arjantinli yıldız, 2020 yılının Kasım ayında hayatını kaybetmişti.



Geçtiğimiz Kasım ayında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ise Messi'li Arjantin, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı kaldırmayı başarmıştı.

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