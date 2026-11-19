UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puan toplayarak grubunu lider tamamlayan ve B Ligi'ne yükselen Arnavutluk Milli Takımı'nın İtalyan Teknik Direktörü Rolando Maran, La Gazetta dello Sport'a verdiği röportajda Trabzonspor 'da forma giyen Ernest Muçi'ye de değindi

"Ernest Muçi, Finlandiya'ya harika bir gol attı. Gelişimi nasıl?" sorusuna Maran şu cevabı verdi:

"Ernest'in fantastik bir şut yeteneği var. Ve Trabzonspor'da oynadığı için de çok şanslı. Çünkü orada Mohamed Salah ile birlikte idman yapıyor ve onunn bazı sırlarını öğrenmeye çalışıyor. Teknik adam olarak bakarsak da Ernest çok kaliteli bir oyuncu."

Muçi Trabzonspor formasıyla ligde 10 maçta 3 gol, 6 asist ile oynarken Konferans Ligi'nde de 1 asistlik katkı verdi takımına.