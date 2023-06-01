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Marcao piyangosu: Sevilla'nın şampiyonluğu Galatasaray'a yaradı

Sevilla, UEFA Avrupa Ligi finalinde Roma'yı yenip şampiyonluğa ulaştı. İspanyol ekibinin zaferi Galatasaray'a yaradı. Sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeli ile Sevilla'ya transfer olan Marcao, sarı-kırmızılılara 1 milyon euro daha kazandırdı.

Marcao piyangosu: Sevilla'nın şampiyonluğu Galatasaray'a yaradı

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İspanyol ekibi Sevilla rüya sezonu geride bıraktı. La Liga'da düşme adayları arasında olan ancak daha sonra Mendilibar'ın göreve gelmesiyle yükselişe geçen Sevilla tarih yazdı.

Finalde 1-1 biten normal sürenin ardından uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı. Penaltılarda ise İspanyol ekibi rakibine 4-1'lik üstünlük kurdu ve kupayı 7. kez müzesine götürdü.

MARCAO PİYANGOSU

Sevilla'nın şampiyonluğu 'a yaradı. Sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeli ile Sevilla'ya transfer olan Marcao, sarı kırmızılılara 1 milyon euro daha kazandırdı.

Sevilla'nın kupada zafere ulaşmasıyla Galatasaray ile yapılan sözleşmede bonus maddesi aktif hale geldi.

Marcao başka bir takıma transfer olursa Sevilla, Galatasaray'a %10 kardan pay da verecek.

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