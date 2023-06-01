Marcao piyangosu: Sevilla'nın şampiyonluğu Galatasaray'a yaradı

İspanyol ekibi Sevilla rüya sezonu geride bıraktı. La Liga'da düşme adayları arasında olan ancak daha sonra Mendilibar'ın göreve gelmesiyle yükselişe geçen Sevilla tarih yazdı.



Finalde 1-1 biten normal sürenin ardından uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı. Penaltılarda ise İspanyol ekibi rakibine 4-1'lik üstünlük kurdu ve kupayı 7. kez müzesine götürdü.

MARCAO PİYANGOSU



Sevilla'nın şampiyonluğu Galatasaray'a yaradı. Sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeli ile Sevilla'ya transfer olan Marcao, sarı kırmızılılara 1 milyon euro daha kazandırdı.



Sevilla'nın kupada zafere ulaşmasıyla Galatasaray ile yapılan sözleşmede bonus maddesi aktif hale geldi.



Marcao başka bir takıma transfer olursa Sevilla, Galatasaray'a %10 kardan pay da verecek.