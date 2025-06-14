Marcao'nun zor anları: Kanser olan eşinin saçlarını kazıdı, destek mesajları yağdı

Galatasaray'da forma giydiği dönemde 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Marcao, eşinin kansere yakalanmasıyla birlikte sarsıldı.



Şu anda Sevilla'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun eşi Pan Teixeira, kendisine kanser teşhisi konduğunu açıkladı.



Sosyal medyadan paylaşılan videoda Marcao'nun, eşinin saçlarını kazıdığı görüldü. Deneyimli futbolcunun moralinin bir hayli düşük olduğu görülürken, video kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.



Öte yandan Pan Teixeira'nın paylaştığı videoya destek mesajları yağdı.

