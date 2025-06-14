Marcao'nun zor anları: Kanser olan eşinin saçlarını kazıdı, destek mesajları yağdı
Galatasaray'ın eski futbolcusu Marcao'nun eşi kansere yakalandı. Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı.
Galatasaray'da forma giydiği dönemde 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Marcao, eşinin kansere yakalanmasıyla birlikte sarsıldı.
Şu anda Sevilla'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun eşi Pan Teixeira, kendisine kanser teşhisi konduğunu açıkladı.
Sosyal medyadan paylaşılan videoda Marcao'nun, eşinin saçlarını kazıdığı görüldü. Deneyimli futbolcunun moralinin bir hayli düşük olduğu görülürken, video kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Öte yandan Pan Teixeira'nın paylaştığı videoya destek mesajları yağdı.
AĞABEYİ DE KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Marcao, 2017 yılında ise ağabeyi Dionotan Teixeira'nın ölümüyle büyük bir acı yaşamıştı. Marcao'nun kendisi gibi futbolcu olan ağabeyi, geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yummuştu.
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