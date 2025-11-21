Marcelo Bielsa'dan 5-1'lik mağlubiyetin ardından açıklama: "Utandım"

Uruguay Milli Takımı, 19 Kasım Çarşamba günü oynanan hazırlık maçında ABD'ye 5-1 mağlup olmuştu.

Yıldız oyuncularından yoksun olan ABD karşısında alınan bu ağır mağlubiyet, ülkede şok etkisi yaratmıştı.

Takımın teknik direktörü Marcelo Bielsa, karşılaşmanın iki gün ardından açıklamalarda bulundu.

"BUNU GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Maçın ertesi günü uykusundan utanarak uyandığını söyleyen Arjantinli teknik adam, "5-1 yenildik ve bunu görmezden gelemeyiz. Dün sabah uykumdan utanarak uyandım. Bunun tabii ki gizli kalması gerekiyordu ama böyle bir mağlubiyetten sonra gizlilik ikinci planda olur." dedi.

"BAŞKANLA KONUŞTUM"

Görevine devam edeceğini belirten 70 yaşındaki çalıştırıcı, "Federasyonumuzun başkanı ve sportif direktörüyle saatler süren bir görüşme yaptım. Dünya Kupası'na kadar projemize planladığımız şekilde devam edeceğiz. Söylediklerim görüşmemizin sonucunu ve özetini aktarıyor. Bunu kamuoyunun da bilmesi gerektiğini düşündüm." diyerek sözlerine son verdi.