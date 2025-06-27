Marco Asensio kimdir? Fenerbahçe transfer gündemindeki Marco Asensio kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Marco Asensio Willemsen, 21 Ocak 1996 yılında İspanya'nın Mallorca şehrinde dünyaya geldi. Orta saha pozisyonunda oynayan İspanyol millî futbolcudur.



Ligue 1 takımı Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Premier League takımı Aston Villa forması giymektedir.



Profesyonel kariyerine 2013 yılında Mallorca B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Mallorca, Real Madrid, Mallorca, Espanyol kulüplerinde oynadı.



Kasım 2014'te Real Madrid'e imza atan Asensio, burada üç kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve üç kez La Liga şampiyonluğu kazandı. 2023 yılında Fransız kulübü Paris Saint-Germain'e katıldı.



İspanya'yı alt yaş kategorilerinde temsil eden Asensio, ilk kez 2016 yılında İspanya millî takımında forma giydi ve ülkeyi 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupalarında temsil etti.