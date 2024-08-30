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Marco Asensio'dan Fenerbahçe yanıtı

Fenerbahçe'nin Marco Asensio için Paris Saint-Germain ile anlaştığı iddia ediliyordu. İspanyol yıldız X/Twitter üzerinden habere yanıt vererek, "Bunu neden duymadım? Her şeyi berbat ettin." ifadelerini kullandı.

Marco Asensio'dan Fenerbahçe yanıtı

Transfer çalışmalarını sürdüren 'nin PSG forması giyen Marco Asensio'yla ilgilendiği yönünde haberler çıkmıştı.

Haberde PSG ve Fenerbahçe'nin Asensio transferi konusunda anlaşmaya vardığını ve yıldız oyuncunun ilerleyen saatlerde Türkiye'ye doğru yola çıkacağını iddia edilmişti. 

FENERBAHÇE YANITI

İspanyol oyuncu X/Twitter'da paylaşılan bu habere yanıt vererek, "Bunu neden duymadım? Her şeyi berbat ettin." ifadelerini kullandı. 

PSG formasıyla 33 resmi maça çıkan Asensio, bu mücadelelerde 6 gol atıp, 7 asistlik performans sergiledi. 

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