Borussia Dortmund'un eski yıldızı Marco Reus'un yeni adresi belli oldu.

MLS ekiplerinden LA Galaxy, 35 yaşındaki Marco Reus ile 2026 MLS sezonunun sonuna kadar 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

LA Galaxy genel menajeri Will Kuntz, "Marco Reus, Borussia Dortmund formasıyla iki Şampiyonlar Ligi finalinde ve Alman milli takımıyla FIFA Dünya Kupası'nda oynamak da dahil olmak üzere sporun en üst seviyesinde başarılı olmuş dünya çapında bir oyuncu." dedi.

Bundesliga'da iki kez yılın futbolcusu seçilen Marco Reus, Borussia Dortmund formasıyla 429 resmi maça çıktı ve bu mücadelelerde 170 gol atıp, 131 asistlik katkı sağladı.

Ayrıca Reus, Almanya milli takımı için 48 maça çıkarken, bu karşılaşmalarde 15 gol atıp, 14 kez asist yaptı.