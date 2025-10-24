Rashford, Barcelona'da kalacak mı? Yıldız futbolcu resmen açıkladı

Marcus Rashford, Manchester United'da geçirdiği uzun yılların ardından bu yaz transfer döneminde Barcelona'ya kiralanmıştı.

Şu ana kadar İspanyol ekibiyle çıktığı 12 maçta 5 gol-9 asistlik performans gösteren 27 yaşındaki yıldız oyuncu, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



"BURADA MUTLUYUM

Barcelona'nın tarihi bir kulüp olduğunu söyleyen İngiliz futbolcu, "Kesinlikle Barcelona'da kalmak istiyorum. Bu takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Bence futbolu seven herkes için Barcelona en önemli takımlardan biri ve bir futbolcu için burada oynamak büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

