Rashford, Barcelona'da kalacak mı? Yıldız futbolcu resmen açıkladı

Barcelona'nın başarılı oyuncusu Marcus Rashford, hedefinin sezon sonunda takımda kalmak olduğunu açıkladı.

Marcus Rashford, 'da geçirdiği uzun yılların ardından bu yaz transfer döneminde 'ya kiralanmıştı.

Şu ana kadar İspanyol ekibiyle çıktığı 12 maçta 5 gol-9 asistlik performans gösteren 27 yaşındaki yıldız oyuncu, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BURADA MUTLUYUM

Barcelona'nın tarihi bir kulüp olduğunu söyleyen İngiliz futbolcu, "Kesinlikle Barcelona'da kalmak istiyorum. Bu takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Bence futbolu seven herkes için Barcelona en önemli takımlardan biri ve bir futbolcu için burada oynamak büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Rashford, Barcelona'da kalacak mı? Yıldız futbolcu resmen açıkladı - 1 Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Marcus Rashford ile kendisinin futbol anlayışlarının uyuşmadığını söylemişti.

"BAZEN DEĞİŞİKLİK GEREKLİDİR"

'da geçirdiği zamanı da yorumlayan Rashford, "İnsanlar şunu unutuyor, tam 23 yılımı Manchester United'da geçirdim. Bazen değişiklik gereklidir. Bence bu konuda doğru bir karar verdim ve şu an olanların tadını çıkarıyorum." dedi.

SATIN ALMA OPSİYONU 30 MİLYON EURO

ile Manchester United arasında yapılan anlaşmaya göre, İspanyol ekibi Rashford'un bonservisini almak isterse Kırmızı Şeytanlar'a 30 milyon euro ödeyecek.

