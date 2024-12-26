Marcus Rashford kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde olan Marcus Rashford hangi mevkide oynuyor?

Marcus Rashford, 31 Ekim 1997 yılında dünyaya geldi. Premier League takımı Manchester United'ta forvet pozisyonunda oynayan İngiliz millî futbolcudur.



Yedi yaşından itibaren bir Manchester United oyuncusu olan Rashford, hem Şubat 2016'da UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'a karşı ilk takımında hem de üç gün sonra Arsenal'e karşı Premier League'de ilk maçında iki gol attı. Ayrıca ilk Manchester derbisi maçında, ilk EFL Cup maçında ve ilk UEFA Şampiyonlar Ligi maçında gol attı. United ile Rashford şu ana kadar FA Cup, EFL Cup, FA Community Shield ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı.



Rashford, Mayıs 2016'da İngiltere millî futbol takımı'daki ilk maçında gol atarak ilk uluslararası maçında gol atan en genç İngiliz oyuncu oldu. Turnuvanın en genç oyuncusu olarak 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynadı ve ayrıca 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi temsil etti.



Rashford Birleşik Krallık'ta evsizlik ve aç çocuklar konusunda kamuya açık kampanyalar yürütüyor ve platformunu siyasi bir aktivist olmak ve toplumsal değişime yön vermek için kullandığı için övgü aldı. Çabalarından dolayı, 2020'de Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görüldü.