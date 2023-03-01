Marcus Rashford: Louis van Gaal bana sürekli para cezası verirdi

Manchester United'ın genç yıldızı Marcus Rashford, eski hocası Louis van Gaal'in katı bir disiplin anlayışına sahip olduğu söyledi.



Sky Sports'a konuşan İngiliz forvet, bir dönem beraber çalıştığı Hollandalı teknik adam tarafından sürekli para cezasına çarptırıldığını ifade etti.



Marcus Rashford, Louis van Gaal'in katı disiplin anlayışı hakkında şunları söyledi:



"Eskiden her perşembe günü para cezası alırdım. Çünkü üniversiteden antrenman sahasına gelmek için sadece 12 dakikam vardı. Louis van Gaal, bana üniversiteyi bitirmem gerektiğini söylerdi. Ancak perşembe günleri antrenmana geç kalmamı affetmezdi ve bu pazarlık konusu yapılamazdı. Sürekli para cezasına çarptırılıyordum ve bu benim kontrolüm dışında gerçekleşiyordu. Van Gaal böyle bir insandı."



Marcus Rashford, bu sezon Manchester United formasıyla Premier Lig'de çıktığı 24 maçta 14 gol ve 3 asist kaydetti.