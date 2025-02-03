Marcus Rashford resmen Aston Villa'da

Manchester United forveti Marcus Rashford, Aston Villa'ya sezon sonuna kadar kiralandı.

"BENİM İÇİN KOLAY KARARDI"

Rashford, "Birkaç kulüpten teklif aldım ama Aston Villa benim için kolay bir karardı. Bu sezon nasıl oynadıklarını ve teknik direktörün hedeflerini gerçekten takdir ediyorum. Tek istediğim futbol oynamak ve başlamayı dört gözle bekliyorum." dedi.



Rashford, Manchester United altyapısından yetişip 2016’da A takıma yükselmesinden bu yana 138 gol attı ve 426 maça çıktı. United formasıyla 1 Avrupa Ligi, 2 FA Cup ve 2 Lig Kupası kazandı.

ARALIK AYINDAN BU YANA FORMA GİYMEDİ



Aralık ayından bu yana forma giymeyen Rashford, kariyerinde yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu açıklamıştı.



AMORIM'DEN SERT ELEŞTİRİ

United teknik direktörü Ruben Amorim, Rashford’un antrenman performansını eleştirerek, Fulham maçında kadroya almama kararını savunmuştu.

Amorim, "Sahada her şeyini vermeyen bir oyuncuyu yedek kulübesine koymaktansa, kaleci antrenörünü oraya oturturum." diyerek Fulham maçı sonrası oyuncuya sert bir mesaj göndermişti.



Rashford, İngiltere Milli Takımı adına da 17 gol kaydetti. Ülkesini 2 Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti.

