Mardin - Arnavutköy Belediye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mardin - Arnavutköy Belediye maçının canlı olarak ekranlara geleceği platform belli oldu. Mardin ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Arnavutköy Belediye ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



MARDİN - ARNAVUTKÖY BELEDİYE MAÇI NE ZAMAN?



TFF 2. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Mardin - Arnavutköy Belediye kozlarını paylaşacak. Mardin'da, Mardin 21 Kasım Stadyumu'nda oynanacak kritik maç yarın (12 Ekim) saat 14.00’da başlayacak ve Sıfır TV Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.



