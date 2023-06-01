Marek Hamsik'ten emeklilik kararı

Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Marek Hamsik emekli olmaya karar verdi.



35 yaşındaki Hamsik, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

"HARİKA YOLCULUKTU"



Hamsik, "Oynadığım tüm kulüplere bana bu şansı verdikleri için teşekkür ederim. Aileme ve yakın arkadaşlarıma her zaman yanımda oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Benim için harika yolculuktu, artık bu yolculuğun sonlarına doğru geliyorum." dedi.

SAÇLARINI KESTİRMİŞTİ

Hamsik, sembolü olan saç stilini değiştirmiş, kendisiyle özdeşleşen saçlarını kestiren Hamsik’in sakatlığı sonrasında yaptığı bu hareketi futbolu bırakacağı şeklinde yorumlanmıştı.

Hamsik, geçmişte verdiği bir röportajda, saçlarını kestirdiğinde futbolu bırakacağını söylemişti.