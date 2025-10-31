NTV.COM.TR

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, oyuncusu Liam Delap hakkında açıklamalarda bulundu.

Maresca dil bariyerinden yakındı: "Kendimi ifade etmekte zorlanıyorum"

Premier Lig'in 10. haftasında , 'un konuğu olacak.

Yarın yani 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak derbi karşılaşması için heyecan saatler geçtikçe daha da artıyor.

Mavililerin teknik direktörü Enzo Maresca, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde oyuncusu Liam Delap hakkında söylediği sözlere açıklık getirdi.

Maresca dil bariyerinden yakındı: "Kendimi ifade etmekte zorlanıyorum" - 1 Enzo Maresca, Liam Delap'ın Wolverhampton karşısında gördüğü kırmızı kartın "aptalca" olduğunu söylemişti.

"BAZEN KENDİMİ İFADE ETMEKTE ZORLANIYORUM"

Ana dilinin İtalyanca olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Maresca, "Delap, soyunma odasında herkesten özür diledi. Bazı şeyleri öğrenmemiz gerek, bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerek. Gelecekte kesinlikle daha iyi olacağız. İngiliz değilim, bu sebeple İtalyanca'dan İngilizceye geçerken zorlanabiliyorum." diyerek konu hakkındaki görüşlerini ifade etti.

KARŞILAŞMA 20.30'DA

ile 'yi karşı karşıya getirecek olan mücadele, yarın saat 20.30'da başlayacak.

