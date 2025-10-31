Maresca dil bariyerinden yakındı: "Kendimi ifade etmekte zorlanıyorum"

Yarın yani 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak derbi karşılaşması için heyecan saatler geçtikçe daha da artıyor.

"BAZEN KENDİMİ İFADE ETMEKTE ZORLANIYORUM"



Ana dilinin İtalyanca olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Maresca, "Delap, soyunma odasında herkesten özür diledi. Bazı şeyleri öğrenmemiz gerek, bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerek. Gelecekte kesinlikle daha iyi olacağız. İngiliz değilim, bu sebeple İtalyanca'dan İngilizceye geçerken zorlanabiliyorum." diyerek konu hakkındaki görüşlerini ifade etti.



KARŞILAŞMA 20.30'DA



Tottenham Hotspur ile Chelsea'yi karşı karşıya getirecek olan mücadele, yarın saat 20.30'da başlayacak.

