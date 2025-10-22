Maresca: "Oyuncularıma ceza vermiyorum"

" ENZO'YU KORUYACAĞIZ" Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Nottingham Forest maçında sakatlığı dolayısıyla oynayamayan Enzo Fernandez'in durumuna değinen Maresca, "Enzo bugün antrenmanda yer aldı. Ama onun hakkındaki kararımı maç öncesinde vereceğim. Endişelenmemiz gereken bir durum yok. Bu Enzo'yu korumakla ilgili." dedi.

"OYUNCULARIMI CEZALANDIRMIYORUM"



Şu an kadrosunda çok fazla sayıda cezalı oyuncu bulunduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, "Agresif oynuyoruz ama bazı kırmızı kartlardan kaçınabilirdik. Ama öbür yandan agresif oynamaya devam etmemiz gerekiyor. Ben, kişisel olarak oyuncularını cezalandıran bir teknik direktör değilim. Evdeki çocuklarıma nasıl ceza vermiyorsam futbolcularıma da vermiyorum." sözlerini kullandı.



"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Ajax ile karşı karşıya gelecekleri maç hakkında da konuşan Maresca, "Bayern Münih maçında skordan memnun değildim ancak oyundan memnundum. Benfica karşılaşmasına da en iyi şekilde hazırlanmıştık ama bu tarz kulüpler ile karşılaştığınızda sonrası için her zaman bir şeyler öğreniyorsunuz. Ajax maçında da aynısı olacak. Zor bir maç bizi bekliyor. Daha önce bu kupayı kazandılar, herkese bizi yenebileceklerini kanıtlamak isteyeceklerdir. Bu maçta da en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadeleriyle basın toplantısına son verdi.