Maria Sakkari'yi eleyen Zeynep Sönmez ikinci turda

Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 8 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari'yi 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Klasmanın 88. basamağındaki Zeynep, Merida kentindeki "sert kort" turnuvasının ilk turunda dünya 30 numarası Sakkari ile karşılaştı.



Merida Açık'ta geçen sezon kariyerinin ilk WTA turnuvası şampiyonluğunu elde eden 22 yaşındaki milli tenisçi, sahadan 7-5 ve 6-2'lik setlerle galip ayrıldı.



Zeynep, WTA 250'den 500 düzeyine bu yıl yükseltilen organizasyonun 2. turunda dünya 37'ncisi Magda Linette'in karşısına çıkacak.