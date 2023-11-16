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Mario Balotelli ameliyat oldu

Adana Demirspor’un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık sonucu İtalya’da ameliyat oldu.

Mario Balotelli ameliyat oldu

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Adana Demirspor’un golcüsü Mario Balotelli ameliyat edildi.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün ameliyat oldu. İtalya’da gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Mario Balotelli, Başkanımız Murat Sancak ve başkan danışmanımız Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yaptı. Bir an önce iyileşerek, Türkiye’ye dönmek istediğini belirten oyuncumuza geçmiş olsun diliyoruz. Geçmiş olsun Mario.” denildi.

Mario Balotelli ameliyat oldu - 1
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