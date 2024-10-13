Mario Balotelli için Serie A iddiası: "Anlaşma çok yakın"

Son olarak Süper Lig ekibi Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, İtalyan golcünün Serie A ekibi Genoa ile anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürüldü.

Brescia'da antrenman yapan ve yeni bir fırsat bekleyen Balotelli, kırmızı-mavili takımın yöneticileriyle birkaç gündür görüşüyordu ve son birkaç saat içinde tarafların anlaşma seviyesine geldiği kaydedildi.

Anlaşma sağlandığı takdirde önümüzdeki saatlerde Balotelli'nin Genoa ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.