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Mario Balotelli için Serie A iddiası: "Anlaşma çok yakın"

Son olarak Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin İtalya Serie A ekibi Genoa ile anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedildi.

Mario Balotelli için Serie A iddiası: "Anlaşma çok yakın"

Son olarak Süper Lig ekibi Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, İtalyan golcünün Serie A ekibi Genoa ile anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürüldü. 

Brescia'da antrenman yapan ve yeni bir fırsat bekleyen Balotelli, kırmızı-mavili takımın yöneticileriyle birkaç gündür görüşüyordu ve son birkaç saat içinde tarafların anlaşma seviyesine geldiği kaydedildi. 

Anlaşma sağlandığı takdirde önümüzdeki saatlerde Balotelli'nin Genoa ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. 

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