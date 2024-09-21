Mario Balotelli Serie A'ya dönmek istiyor

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan ayrılan ve henüz bir takımla sözleşme imzalamayan Mario Balotelli, kariyeriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

34 yaşındaki santrfor, Avrupa'dan birçok teklif almasına rağmen Serie A'ya dönmek için gelen teklifleri reddettiğini söyledi.

DAZN'e konuşan İtalyan golcü, " "Serie A'ya dönmek istiyorum. Yurt dışından teklifler aldım ama Serie A'ya dönme umudum olduğu için her şeyi yavaşlattım. Umudum var." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla 51 resmi maça çıkan Balotelli, bu mücadelelerde 26 gol kaydedip, 8 asistlik katkı sağladı.