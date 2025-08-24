Mario Balotelli, Süper Lig'e geri dönüyor: Kulübe haber gönderdi!

Süper Lig'de daha önce Adana Demirspor formasını terleten Mario Balotelli, Akdeniz ekibinden ayrıldıktan sonra Genoa'ya transfer olmuştu.



İtalyan temsilcisinden yaz transfer döneminin başında ayrılan ve şu anda kulüpsüz olan golcü oyuncu, Süper Lig'e geri dönmek için adım attı.

HABER GÖNDERDİ



beIN Sports'un haberine göre Mario Balotelli, menajerler aracılığıyla Süper Lig ekibi Gaziantep FK'ya haber gönderdi.