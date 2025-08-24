Mario Balotelli, Süper Lig'e geri dönüyor: Kulübe haber gönderdi!
Daha önce Adana Demirspor'da forma giymiş olan Mario Balotelli, Süper Lig'e geri dönüş sinyalini yaktı.
Süper Lig'de daha önce Adana Demirspor formasını terleten Mario Balotelli, Akdeniz ekibinden ayrıldıktan sonra Genoa'ya transfer olmuştu.
İtalyan temsilcisinden yaz transfer döneminin başında ayrılan ve şu anda kulüpsüz olan golcü oyuncu, Süper Lig'e geri dönmek için adım attı.
HABER GÖNDERDİ
beIN Sports'un haberine göre Mario Balotelli, menajerler aracılığıyla Süper Lig ekibi Gaziantep FK'ya haber gönderdi.
İLK TALEP KABUL EDİLMEDİ AMA...
Haberin devamında İtalyan oyuncunun ilk etapta maddi taleplerini kabul etmeyen Gaziantep FK'nın şartlarda anlaşılması halinde oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI
Adana Demirspor'a 2021 ve 2023 yazlarında gelerek iki ayrı dönemde forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, Mavi Şimşekler'de çıktığı 51 maçta 26 gol-8 asistlik bir performans sergilemişti.
