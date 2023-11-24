Mario Balotelli trafik kazası geçirdi: Ambulansla hastaneye götürüldü

'ALKOL TESTİNİ REDDETTİ'

İtalya basınında çıkan haberlerde, 33 yaşındaki oyuncunun, kazanın ardından alkol testine girmeyi reddettiği kaydedildi.

DİZİNDEN AMELİYAT OLDU

İtalyan yıldız geçtiğimiz günlerde dizinden ameliyat edilmişti. Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle İtalya'da dizinden ameliyat edildiği bildirildi.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün ameliyat oldu. İtalya’da gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Mario Balotelli, Başkanımız Murat Sancak ve başkan danışmanımız Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yaptı. Bir an önce iyileşerek, Türkiye’ye dönmek istediğini belirten oyuncumuza geçmiş olsun diliyoruz. Geçmiş olsun Mario” ifadeleri kullanılmıştı.