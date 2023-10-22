Mario Balotelli'den Filistin'e destek mesajı: "One minute"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un forveti Mario Balotelli, sosyal medya hesabından Filistin'e destek vermek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "One Minute" çıkışını paylaştı.
Balotelli, Erdoğan'ın Dünya Ekonomik Forumu'nda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Gazze saldırılarını meşrulaştıran sözleri ve diplomatik sınırları ihlal eden davranışına tepki gösterdiği anları içeren videoyu yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2009 yılında gösterdiği "one minute" tepkisi dünya genelinde yankı uyandırmıştı.
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