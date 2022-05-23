Mario Balotelli'den tarihi gece: Alex de Souza'dan bu yana ilki başardı

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Adana Demirspor, evinde Göztepe’yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 7-0 ev sahibi takımın galibiyetiyle tamamlandı. Bu skorla mavi-lacivertli ekip 26 sene sonra çıktığı Spor Toto Süper Lig’i 9. sırada bitirdi.

Takımın İtalyan golcüsü Mario Balotelli attığı 5 golle yıldızlaştı. Balotelli, Süper Lig'de 2010-11 sezonunda Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Alex de Souza'nın Ankaragücü'ne attığı 5 golden sonra bunu başaran ilk isim oldu.

Mario Jardel, Şota Arveladze ve Cenk İşler daha önce Süper Lig'de bir maçta 5 gole ulaşan isimler.

Süper Lig'de bir maçta en çok gol atan futbolcu ise yaptığı iki hat-trick ile 6 gole ulaşan Tanju Çolak.

GOL KRALLIĞINDA İKİNCİ

Balotelli, bulduğu 5 golle bu sezonki gol sayısını 18'e çıkardı ve gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamladı.

DÜNYA GÜNDEMİNDE



Mario Balotelli’nin Göztepe maçında attığı 5. golü FIFA, resmi Twitter hesabından paylaşırken dünya basınında da birçok gazete Balotelli’yi ve Adana Demirspor’u övdü.

