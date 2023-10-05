Mario Branco kimdir? Fenerbahçe futbol direktörü Mario Branco kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Mario Branco, Portekizli bir futbol adamıdır. Branco, 6 Kasım 1976 tarihinde Porto'da dünyaya gelmiştir.



47 yaşındaki Portekizli, kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlangıç yapmıştır ve Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevi devam ettirmiştir. Branco, 2009 yılında Leixoes ile sportif direktörlüğe adım atmıştır.



Branco, Famalicao'da Sportif Direktör olarak görev almıştır ve daha öncesinde Hırvat kulübü Hajduk Split'te, Portekiz kulüpleri olarak bilinen Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü olan Astra'da, ek olarak Yunan kulübü PAOK'ta görev almıştır.



2016-2018 seneleri arasında Branco'nun görev aldığı Hajduk dikkat çeken bir performans sergilemiş ve takım şampiyonluğa oldukça yaklaşmıştı. Ayrıca Estroil'de de göreve başlayan tecrübeli isim, Marco Silva ile birlikte ilk sezonlarında ilk defa yer aldıkları ligde 5. gelmişler ve Avrupa hakkına sahip olmuşlardı.



Mario Branco’nun kariyeri:



Famalicao, Sportif Direktör, 2020

PAOK, Sportif Direktör, 2018

Hajduk Split, Sportif Direktör, 2016

Estoril, Sportif Direktör, 2012

Astra Ploiesti, Sportif Direktör, 2011

Leixoes, Sportif Direktör, 2009

Steaua Bükreş, Şef Scout, 2008

Zaglebie Lubin, Şef Scout, 2006

Wisla Krakow, Şef Scout, 2005

Pontevedra, Şef Scout, 2004