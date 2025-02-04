Mario Lemina kimdir, kaç yaşında? (Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina hakkında bilgiler)

Mario René Junior Lemina, 1 Eylül 1993 yılında dünyaya geldi. Lemina, Fransa'daki gençlik kariyerine 7 yaşında yerel kulüp ES Nanterre'de başladı; ardından Rueil-Malmaison'da spor eğitimi aldı ve Colombes'da tamamladı. 15 yaşında Lorient altyapısıyla sözleşme imzaladı; daha sonra kulüpte geçirdiği tek sezon olan 2012-13 sezonunda A takıma yükseldi.

Lemina geçtiğimiz haftalarda teknik direktörü Vitor Pereira ile yaşadığı sorun nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. 11 milyon euro'ya transfer olan Lemina, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.