Mario Lemina kimdir, kaç yaşında? (Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina hakkında bilgiler)
Galatasaray, eski yıldızı Mario Lemina'yı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Fanatik'in haberine göre, sarı-kırmızılıların yıllık 2,5 milyon euro karşılığında Lemina ile el sıkıştığı öne sürüldü. Peki, Mario Lemina kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina hakkında bilgileri derledik.
Mario René Junior Lemina, 1 Eylül 1993 yılında dünyaya geldi. Lemina, Fransa'daki gençlik kariyerine 7 yaşında yerel kulüp ES Nanterre'de başladı; ardından Rueil-Malmaison'da spor eğitimi aldı ve Colombes'da tamamladı. 15 yaşında Lorient altyapısıyla sözleşme imzaladı; daha sonra kulüpte geçirdiği tek sezon olan 2012-13 sezonunda A takıma yükseldi.
Lemina geçtiğimiz haftalarda teknik direktörü Vitor Pereira ile yaşadığı sorun nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. 11 milyon euro'ya transfer olan Lemina, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.
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