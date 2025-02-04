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Mario Lemina kimdir, kaç yaşında? (Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina hakkında bilgiler)

Galatasaray, eski yıldızı Mario Lemina'yı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Fanatik'in haberine göre, sarı-kırmızılıların yıllık 2,5 milyon euro karşılığında Lemina ile el sıkıştığı öne sürüldü. Peki, Mario Lemina kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina hakkında bilgileri derledik.

Mario Lemina kimdir, kaç yaşında? (Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina hakkında bilgiler)

Mario René Junior Lemina, 1 Eylül 1993 yılında dünyaya geldi. Lemina, Fransa'daki gençlik kariyerine 7 yaşında yerel kulüp ES Nanterre'de başladı; ardından Rueil-Malmaison'da spor eğitimi aldı ve Colombes'da tamamladı. 15 yaşında Lorient altyapısıyla sözleşme imzaladı; daha sonra kulüpte geçirdiği tek sezon olan 2012-13 sezonunda A takıma yükseldi.

Lemina geçtiğimiz haftalarda teknik direktörü Vitor Pereira ile yaşadığı sorun nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. 11 milyon euro'ya transfer olan Lemina, 2019-2020 sezonunda 'da kiralık olarak forma giymişti.

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